Os dois homens que faziam o racha em dois veículos na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Santa Quitéria, fugiram do local sem prestar socorro à mulher.

Por

A trágica morte de uma mulher de 30 anos ocorrida na manhã desta quinta-feira, 6, em Rio Branco, envolveu a prática de uma corrida ilegal entre automóveis conhecida como “racha”, que coloca em risco a vida, tanto dos participantes, quanto de pessoas inocentes, como Jonhliane Paiva de Souza.

___________________

A reportagem apurou que o condutor da BMW que atingiu a vítima é Icaro Teixeira Pinto, de 33 anos.

___________________

Icaro é filho do advogado aposentado José Teixeira Pinto e da professora Alcilene Gurgel, presidente do Sindicato dos Professores da Rede Pública de Ensino do Estado do Acre (SinproAcre).

O veículo de luxo usado no racha que acabou vitimando a funcionária do Arasuper, uma BMW, está no nome do pai do motorista envolvido no acidente.

A reportagem entrou em contato com Alcilene, mãe de Icaro, mas a mesma preferiu não comentar o assunto e pediu que retornasse a ligação no período da tarde. Uma pessoa próxima a ela disse ao ac24horas que a presidente do SinproAcre se encontra em estado de choque.

“Neste momento é muito difícil. Nenhuma mãe permite ou quer que os filhos cometam estes atos. É impactante para uma mãe saber que o filho tirou uma vida dessa forma”, disse a fonte. Icaro pode responder por homicídio doloso, quando há intenção de matar.

Entenda

A vítima estava se dirigindo ao trabalho, o supermercado Arasuper do 2° Distrito de Rio Branco, situado no bairro Seis de Agosto, quando morreu após ser atropelada e arrastada pela BMW que fazia racha com outro veículo no momento da fatalidade. Os dois homens que faziam o racha em dois veículos na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Santa Quitéria, fugiram do local sem prestar socorro à mulher. O carro BMW foi encontrado abandonado atrás de uma academia de ginástica situada na região.

De acordo com informações repassadas pela polícia, Jonhliane estava trafegando na sua motocicleta modelo Honda Biz, cor vermelha, no sentido bairro-centro da avenida quando o condutor de uma BMW a atingiu.

A vítima foi atingida frontalmente. A BMW que fazia o racha a arrastou por muitos metros junto com a motocicleta.

Veja o vídeo do racha: 

Comentários