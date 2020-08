João Renato Jácome

Um grave acidente deixou morta na manhã desta quinta-feira, dia 06, Jhulliany Paiva, de 30 anos, funcionária do Supermercado Araújo. A mulher ia para o local de trabalho quando foi atingida em cheio por um veículo de luxo da marca BMW.

O acidente ocorreu na Avenida Antonio da Rocha Viana, no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco.

O motorista do veículo, cujo nome ainda não foi divulgado, fugiu do local do acidente sem prestar socorro à vítima. O veículo ficou abandonado no local com a parte dianteira destruída.

Após a colisão, que fica próxima à sede da Companhia de Fiscalização de Trânsito (Ciftran), agentes do órgão foram para o local, isolaram a região do acidente. Duas ambulâncias do Samu estiveram no loca, mas Jhulliany já estava morta na hora em que houve o socorro.

