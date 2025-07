Contra as queimadas: Prefeitura de Brasiléia recebe do Governo do Estado kits para combate a incêndios florestais

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), publicou nesta terça-feira, 22, no Diário Oficial do Estado (DOE), novos editais de convocação de candidatos aprovados em processos seletivos simplificados para contratação temporária de professores.

As convocações visam suprir a demanda de profissionais nas áreas de Educação Escolar Indígena, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Especial, em diferentes municípios do estado.

Por meio do Edital nº 025/2025, foi realizada a 20ª convocação do processo seletivo para a Educação Indígena. O documento convoca professores para atuarem no ensino médio da Escola Indígena Tamakaya, da etnia Noke Koi, localizada em Cruzeiro do Sul. Os convocados devem apresentar a documentação exigida até o dia 1º de agosto, em um dos núcleos de educação listados no edital.

O Edital nº 026/2025, por sua vez, corresponde à 17ª convocação do processo seletivo para a EJA. Foram convocadas professoras classificadas para as disciplinas de Ciências Humanas e Multidisciplinas, com atuação em áreas rurais de Rodrigues Alves. A entrega dos documentos também deve ser feita até 1º de agosto, no Núcleo de Educação local.

Já o Edital nº 077/2025 traz a 68ª convocação do processo seletivo simplificado para cargos diversos da rede estadual, contemplando professores mediadores e assistentes educacionais da Educação Especial. Os profissionais atuarão nos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Feijó, devendo comparecer até a mesma data aos endereços indicados conforme a cidade de lotação.

As declarações exigidas estão disponíveis no site oficial da Sead. Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato com a Secretaria de Estado de Educação e Cultura pelo telefone (68) 3213-2331, ou com a Sead, por meio do e-mail: [email protected].

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários