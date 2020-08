Ouça áudio:

Cerca de 147,9 milhões de brasileiros estão aptos a votar nas Eleições Municipais de 2020. É o que mostram os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quarta-feira (5). Esses cidadãos vão poder escolher prefeitos e vereadores de 5.569 municípios no pleito do dia 15 de novembro.

De acordo com o TSE, o número de eleitores cresceu 2,66% em relação às últimas eleições municipais. O estado do Amazonas foi aquele que apresentou maior crescimento na quantidade de eleitores (7,88%). O único estado que teve redução foi Tocantins, que tinha 1.037.063 eleitores e agora tem 1.035.289.

O estado de São Paulo continua com o maior colégio eleitoral. Cerca de 33,5 milhões de paulistas estão aptos a votar. Já o município de Araguainha, em Mato Grosso, com apenas 1.001 eleitores, é o menor. No recorte por gênero, 52,49% do eleitorado é composto por mulheres e 47,48% é formado por homens.

