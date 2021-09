Começa hoje mutirão virtual do Procon-DF para renegociação de dívidas

Atendimento e negociação ocorrerão exclusivamente pela internet

Começou hoje (20) o mutirão virtual organizado pelo Procon-DF para a renegociação de dívidas bancárias. A iniciativa vale para os clientes da instituições financeiras Banco de Brasília (BRB), BRBCard, BMG, Santander e Banco do Brasil. Tanto o atendimento especial quanto a renegociação ocorrerão exclusivamente por meio da plataforma www.consumidor.gov.br.

Os clientes do BRB, BRBCard, BMG e Santander serão atendidos desta segunda-feira até o dia 24 de setembro. Já os clientes do Banco do Brasil serão atendidos no período de 4 a 8 de outubro. A renegociação, que é somente online, tem vantagem negocial em relação aos valores cobrados nas agências e correspondentes bancários.

De acordo com o órgão, as condições de desconto, que podem chegar até a 90%, irão variar conforme tempo de atraso, pagamento à vista ou parcelado e percentual de entrada.

O Procon informou que, no momento da negociação online, o consumidor será orientado a submeter em sua manifestação na plataforma, além dos dados pessoais obrigatórios exigidos no site, informações que identificam a origem da dívida, a data de vencimento do débito, condições originais para a realização do pagamento, contratos/faturas correlatas e eventuais comprovantes de pagamento.

Confira abaixo as condições de renegociação de cada banco:

Banco de Brasília (BRB)

Poderão ser renegociados os contratos em prejuízo de até R$ 50.000,00.

Taxas e prazos

Período Taxa (% ao mês) Taxa (% ao ano) 1 a 36 meses 0,89 11,22 37 a 58 meses 0,90 11,35 59 a 90 meses 0,91 11,48 91 a 120 meses 0,92 11,62

Para a renegociação, os descontos poderão ser de até 90% sobre o valor contábil da dívida. As condições de desconto irão variar conforme tempo de atraso, pagamento à vista ou parcelado e percentual de entrada.

BRBCARD: participação de 20 a 24 de setembro de 2021

Poderão ser renegociados contratos com atraso de um a 65 dias (cartão ativo): Parcelamento de Fatura. Nos atrasos acima de 65 dias (cartão cancelado), a modalidade será de renegociação de dívida.

Banco BMG: participação de 20 a 24 de setembro de 2021

Poderão ser renegociados os contratos em dia ou em atraso do cartão de crédito consignado e de empréstimo pessoal. Nos contratos de empréstimo consignado, serão renegociados apenas os contratos em atraso.

Banco Santander: participação de 20 a 24 de setembro de 2021

Para os consumidores que tiverem dívidas com o Banco Santander conta corrente, cheque especial, empréstimos até 180 dias, o banco realizará a renegociação dos contratos, para a maioria dos casos com taxas de até 2%.

Banco do Brasil: participação de 4 a 8 outubro de 2021

Serão contemplados os contratos de cartão, CDC, cheque especial entre outras linhas. Não fazem parte da renegociação, os contratos do Fies e financiamento imobiliário pelo Programa Minha Casa, Minha Vida.

Na negociação a prazo, o desconto será de até 50% na taxa média de juros em comparação às taxas originalmente contratadas e prazo de até 100 meses.

Na negociação à vista, o desconto será de até 90% para liquidação de dívidas (em relação ao saldo devedor atualizado).

Essas condições são restritas ao público selecionado pelo Banco do Brasil e não aplicável para operações com risco ou recursos de terceiros, crédito imobiliário, dentre outras.