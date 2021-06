Com recursos próprios de Brasiléia, 100 famílias serão beneficiadas com a construção de ponte

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, anunciou no domingo (30), a ordem de serviço que tem como objetivo realizar melhorias de infraestrutura no ramal e a construção de uma nova ponte sobre o Rio Xapuri, localizado na comunidade rural da Pinda, no quilometro 59 mais 46 Km de ramal.

Um grande sonho que agora se torna realidade, com o anúncio da ordem de serviço a obra vai beneficiar mais de 100 famílias e com perspectiva de gerar emprego e renda na comunidade, tudo isso graças ao trabalho e esforço da prefeita Fernanda Hassem e a equipe de obras, finanças e planejamento.

Segundo o presidente da Associação São João Batista, Juvenilson Brito, o anúncio feito pela prefeita Fernanda Hassem é um sonho. “É motivo de muita alegria, pois há tempos nós vemos o sofrimento dos moradores do outro lado do rio, principalmente na época do inverno. É a realização de um sonho, ninguém nem tinha esperança, a prefeita falou que ia fazer e tá fazendo”, destacou, Juvenilson Brito.

As obras serão custeadas com recursos próprios da prefeitura de Brasiléia beneficiando os moradores de cinco seringais: São José, Venezuela, Fronteira, São Cristóvão e Sai Cinza.

De acordo com o morador Antônio de Queiroz, essa reivindicação é feita desde de 2013 e nunca nenhum gestor, anteriormente, atendeu. “O anúncio feito pela Fernanda é um grande sucesso, me sinto honrado em a prefeita realizar esse sonho junto com a comunidade”, disse Antônio Queiroz.

O presidente, José Maria, da Amoprebe, ressaltou que no que depender da associação para buscar licença ambiental e outras ajudas será parceiro da Prefeitura de Brasiléia.

A prefeita Fernanda Hassem falou que a gestão está bastante motivada e que ainda no ano de 2021 vai entregar as obras. “Hoje nós vamos nos dar as mãos, à prefeitura de Brasiléia junto com os moradores, para que possamos construir e garantir o direito de ir e vir das mais de 500 pessoas que vivem no outro lado do rio. É só unindo as forças que é possível a gente realizar”, finalizou Fernanda Hassem.

Estiveram presentes as vereadoras Arlete Amaral, Marinete Mesquita e o vereador Marquinhos Tibúrcio.