Acre ainda não tem registro de contaminação pela cepa indiana da Covid-19

Há quase duas semanas os casos de contaminação pela cepa indiana da Covid-19 foram confirmados no Brasil. Desde então, os estados têm tentado bloquear a entrada da nova variante, que apresenta potencial mais agressivo e de alta transmissão. Até agora, o estado do Acre não registrou nenhum caso da nova cepa e afirma estar se precavendo com fiscalizações nas entradas e saídas de passageiros.

Apesar de inúmeros passageiros da Rodoviária Internacional de Rio Branco e do aeroporto da capital acreana afirmarem que não passam por inspeção rigorosa, o governo do Acre garante está tomando as medidas necessária para barra a entrada da cepa indiana.

Falhas no controle sanitário, principalmente nos locais onde há entrada e saída de viajantes, pode comprometer a pandemia, podendo ocasionar até uma possível terceira onda de contaminação.

Na rodoviária, há cartazes orientando os passageiros sobre os cuidados contra o vírus e álcool em gel, porém falta a aferição de temperatura, o mesmo ocorre no aeroporto. Especialistas afirmam que a melhor forma de conter a entrada da nova cepa é mantendo os cuidados de distanciamento, higienização das mãos e uso de álcool em gel, além de fazer monitoramento das pessoas que estão chegando ao estado.