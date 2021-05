O tempo de viagem de ônibus entre Rio Branco e Porto Velho deve diminuir em pelo menos uma hora e meia após a inauguração da ponte do rio Madeira e o fim da travessia pela balsa, calcula o gerente da Eucatur no Acre, Célio Peixoto.

Atualmente o descolamento de ônibus entre as duas capitais dura e média oito horas. Em dias normais de travessia de veículos na balsa há uma demora entre uma hora e uma hora e meia. Em época de estiagem, porém, esse tempo aumenta bastante.

O conforto para os passageiros também deve aumentar, assim como a quantidade de ônibus.

Hoje, as empresas pagam entre R$ R$ 125 e R$ 150 por cada cada ônibus que atravessa a balsa. O valor depende da quantidade de passageiros.

“Haverá mais investimento e a disponibilização ônibus leito cama”, diz.

A ponte do rio Madeira deve ser inaugurada na sexta-feira (7) em solenidade com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro.

