Com gol no segundo tempo, Humaitá vence a primeira na decisão do estadual

No futebol não há justiça. Essa frase expressa bem o que aconteceu na tarde deste domingo no Florestao na primeira partida da decisão do estadual de futebol, temporada 2021, entre Humaitá e Rio Branco FC. O Estrelão sufocou o adversário o jogo inteiro, abusou de perder gols e acabou castigado ao 35 minutos da etapa final. O zagueiro Jeferson aproveitou rebote do goleiro Wesley e marcou o único gol do jogo.

Com a vitória o Humaitá só precisa do do empate para levantar o inédito troféu. O Rio Branco precisa vencer por qualquer placar para levar a decisão para a cobrança de pênaltis.

A partida decisiva está marcada para o próximo sábado, dia 9.