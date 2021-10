Pesquisa aponta que 63% da população de Assis Brasil aprova a gestão de Jerry Correia

A gestão do prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, que completou apenas nove meses na semana passada, tem aprovação popular de mais da 60% da população. É o que mostra a pesquisa Datal Control, divulgada no último final de semana. No período de 12 a 22 de setembro o Instituto percorreu dezoito das vinte e duas cidades do Estado para saber como os moradores avaliam as atuais gestões.

Em um dos tópicos a pesquisa pergunto sobre o nível de satisfação do morador para com o trabalho do prefeito. Segundo os dados, 50,0% dos moradores de Assis Brasil estão satisfeitos com a gestão de Jerry Correia. 16,7% consideram ótimo o trabalho e 23,3% acham regular.

Quando a perfuração a foi sobre as realizações e promessas de campanha, Correia aparece com 63,3% de aprovação popular, ou seja, para a maioria dos moradores da cidade, o prefeito está fazendo mais do que prometeu. “Essa avaliação nos revigora. Pegamos uma prefeitura em situação crítica, mas não ficamos só lamentando. Aos poucos fomos arrumando a casa e aplicando os recursos de forma transparente. Já avançamos na recuperação de ramais, na vacinação e na pavimentação de ruas, entre outras tantas ações que já executamos. Essa aprovação popular é a certeza de que estamos no caminho certo”, disse Jerry.

Nesses nove meses de gestão, Jerry Correia já recuperou mais ramais do em toda a gestão passada. Reativou a feira do produtor, entregou o ginásio de esportes, adquiri maquinários e implementos agrícolas e está prestes a retomar o pagamento de precatórios.