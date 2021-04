Apesar de o número de novos infectados por covid-19 estar cada vez mais baixo no Acre, o total de óbitos pela doença ainda é assustadora. No boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) nesta quarta-feira (28), o Estado notifica 17 novas mortes sendo 8 do sexo masculino e 9 do sexo feminino. Entre os casos há o de um bebê apenas dois meses, que faleceu em Brasileia.

O boletim também traz 152 casos de infecção por coronavírus nas últimas 24 horas, sendo 25 casos confirmados por exames RT-PCR, 122 por testes rápidos e 5 pelo critério clínico epidemiológico. 685 exames de RT-PCR seguem aguardando análise.

Pelo menos 63.429 pessoas já receberam alta e 273 pessoas seguem internadas.

Confira os óbitos notificados no boletim desta quarta:

Óbitos do sexo masculino:

Morador de Rio Branco, V. V. O., de 87 anos, deu entrada no dia 8 de março, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), vindo a falecer no dia 12 de março.

Morador de Rio Branco, J. C. C, L., de 59 anos, deu entrada no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), no dia 12 de março, vindo a falecer no dia 15 de março.

F. S. P., de 92 anos. Morador de Rio Branco, o idoso deu entrada no dia 10 de março, na Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), e faleceu no dia 17 de março.

Morador de Feijó, M. S. G., de 76 anos, deu entrada no dia 8 de abril, no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, vindo a óbito no dia 26 de abril.

Morador de Feijó, F. C. L., de 74 anos, deu entrada no dia 26 de abril, no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, vindo a falecer no dia seguinte, 27.

M. M., L., de 76 anos. Morador de Sena Madureira, deu entrada no dia 17 de abril, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu no dia 27 do referido mês.

Morador de Brasileia, A. E. C., de 68 anos, deu entrada no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), no dia 9 de abril, vindo a falecer no dia 27 de abril.

O oitavo óbito entre os homens é de R. A. N., de 77 anos. Morador de Cruzeiro do Sul, deu entrada no Hospital Regional do Juruá, no dia 17 de abril, vindo a óbito nesta quarta-feira, dia 28.

Óbitos do sexo feminino:

Moradora de Rio Branco, S. N. V. M., de 28 anos, deu entrada no dia 28 de fevereiro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), vindo a falecer no dia 11 de março.

M. A. R., de 81 anos. Moradora de Rio Branco, a idosa deu entrada no dia 23 de fevereiro, na Unimed, vindo a óbito no dia 14 de março.

Moradora de Rio Branco, M. D. S. O., de 62 anos, deu entrada no dia 7 de março, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), vindo a falecer no dia 15 de março.

M. J. S., de 64 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), no dia 24 de março, vindo a falecer no dia 31 de março.

Moradora de Rio Branco, C. F. S., de 71 anos, deu entrada no dia 30 de março, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), vindo a falecer no dia 3 de abril.

M. E. M. S., de 2 meses. Moradora de Brasileia, a criança deu entrada no dia 23 de abril, no Hospital Raimundo Chaar, vindo a falecer no dia seguinte, 24.

A. N., de 81 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), no dia 8 de março, vindo a óbito no dia 26 de abril.

Moradora de Rio Branco, G. P. O., de 41 anos, deu entrada no dia 20 de abril, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), vindo a falecer no dia 27 de abril.

O nono óbito entre as mulheres é de M. E. D. P., de 49 anos. Moradora de Xapuri, deu entrada no dia 18 de abril, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e veio a falecer nesta terça-feira, dia 27.

Sobre os quatro óbitos notificados no boletim desta terça-feira, dia 27, sem a data de admissão na unidade notificadora, a Sesacre informa que J. N., de 74 anos, deu entrada no dia 5 de março, no Hospital Santa Juliana. O paciente L. F. C., de 80 anos, que veio a óbito no dia 19 de março, deu entrada no dia 16 de março, na Santa Casa. O idoso C. F. M., de 84 anos, falecido no dia 20 de março, deu entrada no dia 14 de março, no Hospital Santa Juliana. Já o registro de entrada da paciente M. D. A., de 86 anos, no Hospital Santa Juliana, ocorreu no dia 5 de março.

