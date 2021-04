Nos últimos dias, o número de casos novos da Covid-19 tem diminuído. Já tinha se tornado habitual o registro diário de mais de 400 novas pessoas infectadas nos boletins divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde. Com os casos em alta, o impacto acontece principalmente nas unidades de saúde, que com mais gente doente precisa disponibilizar mais leitos. Exemplo é que o governo foi obrigado a transferir pacientes para Manaus por falta de leitos de UTI no Acre.

Por isso, infelizmente se tornou comum a fila de pacientes à espera de um leito de Unidade de Terapia Intensiva. Durante muitos dias, o número desses pacientes foi alto, chegando a ter 20 pessoas na fila por uma vaga. Um claro exemplo de que a saúde acreana havia entrado em colapso.

Comentários