O governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) e do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, apresentou na manhã desta sexta-feira, 13, a nova classificação de risco da pandemia, que colocou as regionais do Alto Acre e Baixo Acre/Purus no Nível de Atenção (Bandeira Amarela), enquanto a regional do Juruá e Tarauacá/Envira regrediu para o Nível de Alerta (Bandeira Laranja).

O período de avaliação foi 25 de outubro a 7 de novembro. O Alto Acre, que estava na Laranja na última avaliação, volta a figurar na Amarela, principalmente pela ausência de óbitos e redução nas internações. O Baixo Acre/Purus apresentou um crescimento das notificações por síndrome gripal e número de internações, mas ainda se mantém na Amarela pela média dos indicadores. Já o Juruá e Tarauacá/Envira teve um aumento de internações e óbitos por Covid-19, o que causou a regressão de bandeira.

Os membros do Comitê reforçaram a necessidade de cuidados individuais, como o uso de máscaras, limpeza das mãos e distanciamento social, evitando aglomerações. E, mesmo com a piora de indicadores simbolizando uma necessidade maior de preocupação, repudiaram fake news dos últimos dias que tentam desqualificar o trabalho das instituições envolvidas para apresentar um cenário de descontrole para a população.

“Estamos mostrando nosso descontentamento e repúdio a todas as tentativas de atacar politicamente o comitê, que é formado por diversas instituições de bastante respeito. Esse é um trabalho muito sério, muito exaustivo e de compromisso, com pessoas éticas e de renome”, observa a coordenadora do Grupo de Apoio ao Pacto Acre Sem Covid, Karolina Sabino.

Atualmente, a taxa de ocupação de leitos clínicos no Acre gira em torno de 70%, enquanto a ocupação de UTIs está em 30%. O governo do Estado tem adotado protocolos de internações clínicas mais frequentes para deixar pacientes em observação e evitar quadros de agravamento. A Vigilância Epidemiológica do Estado também aproveitou para divulgar que o número de 400 casos novos na última quinta-feira, 12, foi resultado de um represamento de exames nos laboratórios, que correspondem a sete dias de coletas.

Durante este momento do avanço da pandemia em todo o mundo, o governo do Acre, com o apoio do governo federal, realizou um grande investimento na área de saúde pública, totalizando a criação de 90 leitos de UTI e 352 leitos clínicos especificamente destinados ao combate da Covid-19, além do oferecimento atual de ampla testagem. Entretanto, mesmo com tamanho avanço em tão curto tempo, os cuidados pessoais e coletivos seguem necessários, para que o sistema não corra risco de no futuro entrar em colapso.

O secretário de Saúde e presidente do comitê, Alysson Bestene, foi categórico em afirmar que não há influências políticas dentro comitê, com dados transparentes e trabalhados com total responsabilidade, reunindo diversas instituições inclusive jurídicas, como o Ministério Público do Acre e o próprio Ministério da Saúde. “Temos priorizado o direito à vida das pessoas. Esse é o papel que o governo do Estado tem exercido desde o princípio, com todas as instituições que fazem parte desse Comitê”, completou o secretário.

A próxima coletiva com o anúncio da nova classificação de risco será no dia dia 27 de novembro.

