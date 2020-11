A Polícia Militar do Acre (PMAC) apresentou, na manhã desta quinta-feira, 12, durante uma coletiva à imprensa, o planejamento para atuação do efetivo policial durante o período eleitoral em todo o estado. No domingo, 15, dia da votação, 1.400 homens e mulheres serão empenhados em ações que visam proporcionar tranquilidade para que os acreanos possam exercer sua cidadania.

As ações da PMAC se iniciam ainda no sábado, 14, com cerca de 200 policiais militares, que darão suporte ao trabalho do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) na organização dos locais de votação. No domingo, 800 policiais militares atuarão na capital e 600 no interior do estado, inclusive em locais de difícil acesso, como zona rural. A mobilização não prejudicará o policiamento ordinário.