Os servidores da Secretaria de Educação do Acre (SEE) foram chamados para ajudar os moradores atingidos pelas enchentes no estado. Em uma rede social, o secretário de Educação, Mauro Sérgio Cruz, pediu que os servidores da pasta se mobilizem com doações para as vítimas da enchente.

A assessoria de comunicação da SEE informou que já havia uma campanha interna com pedido de doações de produtos de higiene para as pessoas. Com o pedido do secretário, os servidores agora reforçar a ajuda com alimentos, roupas, produtos de limpeza e outros itens de necessidade básica.

“Contamos com a solidariedade de todos os colaboradores que compõem as diversas diretorias, departamentos, divisões e núcleos da SEE. Juntos, unidos ao empenho do nosso governador e dos seus secretários, vamos superar, com a graça divina, este momento difícil para todos nós! Amamos o Acre, somos acreanos e vamos vencer! Dias melhores virão!”, disse Mauro Sérgio Cruz.

Nesta segunda-feira (22), o governo do Acre decretou calamidade pública em dez cidades do estado afetadas pelas enchentes. O decreto foi publicado em uma edição extra do Diário Oficial do Acre (DOE) e é válido por 90 dias.