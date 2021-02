A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de Finanças, efetuou na manhã desta terça 23, o pagamento do quadro de servidores municipais. Foram injetados na economia local cerca de 1.3 milhões de reais aquecendo a economia local.

Segundo o Secretário de Finanças Antônio Rocicley, a antecipação se dá graças ao zelo com erário público e a austeridade fiscal. “Estamos tendo o maior cuidado com os gastos da prefeitura, evitando gastos desnecessários e com isso podendo manter a folha de pagamento em dias mesmo em um momento de pandemia como o que vivemos.” Pontuou o Secretário.

De Brasília o Prefeito Sérgio Lopes destacou que a antecipação do pagamento se dá por causa dos cortes de gastos e equilíbrio nas contas da prefeitura. “Temos nos esforçados para economizar e evitar gastos desnecessários, pois nossa gestão como tenho dito sempre será pauta pela austeridade fiscal, com isso podemos honrar nossos compromissos com os servidores e fornecedores.” Destacou Lopes

Comentários