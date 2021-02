O secretário de Saúde, Alysson Bestene, afirmou em suas redes sociais que a partir de hoje o Acre entra no chamado pico da infecção por covid.

O secretário estimou que, os próximos 30 dias, no mínimo, segundo os especialistas, serão de muita dor, de muitas perdas.

Para Bestene, só há um remédio para tentar diminuir tudo isso: realizando de forma séria e muito cuidadosa o isolamento social. Ele apela para que converse com os amigos e familiares, para que se evitem visitas, não colocando a vida de parentes e amigos em risco.

Para o responsável pela saúde no Acre, o contágio é gigantesco e pode vir no ar, por meio de tosse, espirros de pessoas sem proteção, solas de sapatos, sacolas de supermercados, embalagens e outros focos.

“Vamos juntos vencer esse vírus. Tudo isso vai passar, mas precisamos fazer que passe sem tantas perdas e sofrimento. Vamos fazer uma grande campanha a partir de agora. Compartilhe e envie essa mensagem para todos os seus amigos e familiares”, pede o secretário. Ele pretende que o Acre tenha, nos próximos dias, a maior taxa de isolamento social do Brasil. Pede o compartilhamento da mensagem em redes sociais, que cada um cuide da higiene pessoal, lavando as mãos sempre e se evite tocar no rosto.

Com fé em Deus, o secretário espera que, depois que tudo passar, é possível voltar melhor. “Muita coisa precisa mudar dentro de nós e no mundo!”, afirma

Eis as recomendações do secretário de Saúde e dos profissionais da área à população

Devido ao colapso no Sistema de Saúde do Brasil, nós – profissionais da saúde – preparamos esta mensagem para a população, caso você não queira logo arriscar ir a um hospital.

Os sintomas aparecem á partir do 3º dia depois do contágio(sintomas de virose).

1ª fase;

Dor no corpo

Dor nos Olhos

Dor de cabeça

Vômito

Diarreia

Coriza ou congestão nasal

Moleza

Ardor nos Olhos

Ardor ao urinar

Sensação febril

Garganta arranhada

Importantíssimo contar os dias de sintomas: 1º, 2º, 3º.

agir antes da febre aparecer.

Não esperar a febre chegar para tomar o antibiótico indicado pelo médico .

Atenção, é muito importante a ingestão de bastante líquido, em especial a água purificada. Beba bastante água para não deixar a garganta seca e para ajudar a limpar os Pulmões.

2ª fase; (do 4º ao 8º dia) inflamatória.

Perda do paladar e/ou olfato

Cansaço aos mínimos esforços

Dor no tórax(caixa torácica)

Aperto no peito

Dor na região lombar(na região dos Rins)

O vírus ataca as terminações nervosas;

A diferença entre cansaço e falta de ar:

Falta de ar, é quando a pessoa está sentada – sem fazer nenhum esforço – e lhe falta ar;

Cansaço, é quando a pessoa se movimenta pra fazer algo simples e se sente cansada.

Precisa-se de muita hidratação e vitamina C.

O Covid-19 se liga ao Oxigênio – portanto – a qualidade do sangue fica ruim, com menos oxigênio.

Se você tiver com tosse, tome algum Xarope para tosse (recomendo o Acetilcisteína Xarope e envelope).

3ª fase – cura

No 9º dia entra a fase de cura, que pode ir até o 14º dia(convalescência).

Não atrasar o tratamento, quanto mais cedo, melhor!

Boa sorte á todos!

Melhor guardarmos estas recomendações, prevenir nunca é demais!

Conselho de hospitais de isolamento, podemos fazer em casa.

Medicamentos que são tomados em hospitais de isolamento;

Vitamina C-1000

Vitamina E (E)

De 10:00am à 11:00am, sente-se ao Sol por 15 a 20 minutos

Refeição de Ovo uma vez

Descansar e dormir – no mínimo – de 7 a 8 horas

Beber 1 litro e meio de água, diariamente

Todas as refeições devem ser quentes (não frias). Isto é tudo o que fazemos nos hospitais para fortalecer o sistema imunológico.

Observe que o pH do Coronavírus varia de 5,5 a 8,5.

Portanto – tudo o que precisamos fazer – para eliminar o vírus é consumirmos mais alimentos alcalinos, acima do nível de acidez do vírus.

Tais como;

Bananas, Limão verde → 9,9 pH

Limão Amarelo → 8,2 pH

Abacate – 15,6 pH

Alho – 13,2 pH

Manga – 8,7 pH

Tangerina – 8,5 pH

Abacaxi – 12,7 pH

Agrião – 22,7 pH

Laranjas – 9,2 pH

Como saber que você está com o Covid-19?!

Comichão na garganta

Garganta seca.

Tosse seca

Alta temperatura

Falta de ar

Perda do olfato e paladar

NÃO guarde essas informações apenas para si mesmo, forneça à toda sua família e amigos.

