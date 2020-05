Luciano Tavares

O chefe da Casa Civil, Ribamar Trindade, disse durante coletiva online na tarde desta terça-feira, 19, que a Saúde do Estado atingiu o “colapso” por causa da covid-19.

A dificuldade que beira o caos no setor já era previsível por conta do número de casos da doença que não para de crescer. Com 248 novos infectados pelo vírus nesta terça, o número oficial de contaminados saltou de 2.234 para 2.482 pessoas. O Acre chegou a 73 mortes por covid-19 nesta terça-feira.

“Infelizmente nosso sistema de saúde não está comportando mais as pessoas infectadas pela covid. Temos problemas de leitos e UTIs que já estão todos praticamente lotados. Temos pessoas na espera. Temos problemas com respiradores. O Estado tomou todas as providências possíveis, mas não foi possível adquirir em razão da demanda que é muito grande não só no país, mas mundo inteiro. O mundo inteiro está atrás de respiradores, de comprar respiradores”, disse Ribamar.

A coletiva contou com a presença do secretário de Saúde do Estado, Alysson Bestene, e da secretária adjunta do setor, Paula Mariano.

