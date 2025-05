Campeonato Estadual Sub-18 terá 8 equipes na disputa do título

Segundo apurou a Itatiaia, o contrato de rescisão está pronto. A multa rescisória do contrato de Dudu com o Cruzeiro está avaliada em R$ 60 milhões. O clube não pagará o valor na totalidade, mas algo em torno da metade.

A informação foi antecipada pelo GE.

As negociações de rescisão envolvem Dudu, o agente André Cury e dois representantes do Cruzeiro: Pedro Junio, vice-presidente da SAF, e Alexandre Mattos, CEO do futebol e responsável pela contratação do atacante em dezembro de 2024.

Dudu não foi relacionado para a partida diante do Vila Nova, pela Copa do Brasil, disputada nessa quinta-feira (1º), no Mineirão, em Belo Horizonte. O jogador voltou a treinar com o grupo na quarta-feira (30), mas não foi acionado para a partida.

O começo de sua segunda passagem em Belo Horizonte deixou impressões promissoras, mas o atleta foi para o banco com Leonardo Jardim, que optou por um time mais físico e rápido.

O camisa 7 se tornou reserva contra o São Paulo, no dia 13 de maio, e seguiu nessa posição nos jogos seguintes do Campeonato Brasileiro. Titular contra o Palestino-CHI, na última quinta-feira (24), pela Copa Sul-Americana, Dudu polemizou em entrevista após a partida, ao questionar a decisão de Jardim.

“Não me sinto bem. É ruim ser titular a vida toda e depois começar a ser reserva. No meu modo de ver, eu estava vindo numa sequência boa. Não sei por que o treinador optou por me tirar do time. A gente respeita a opinião. Não sei por que optou por me tirar do time”, afirmou Dudu.

Em seguida, para o jogo contra o Vasco, no último domingo (27), o treinador decidiu cortá-lo da relação. Antes da partida, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, Pedro Lourenço, gestor da SAF celeste, indicou, em gesto, que o atacante deixaria o Cruzeiro.

Jardim, por sua vez, relatou que o afastamento de Dudu não se deu pela entrevista no Chile, e sim por uma outra questão interna.

“Antes do jogo, fechei o assunto. Disse que o motivo da suspensão não era a entrevista. O motivo da suspensão era um motivo interno, e todos estavam a par da situação, direção, jogadores, comissão técnica… Todos estão a par da situação”, revelou o comandante, em coletiva após jogo no Parque do Sabiá.

Dudu foi liberado dos treinamentos na Toca da Raposa II e deve conhecer seu futuro em breve, após reunião entre a direção celeste e seu estafe.