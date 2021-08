Câmbio do Real sobre o Boliviano tem três dias consecutivo de queda e vai a B$: 1,28 o câmbio

O câmbio entre os pares de moedas Brasileira (BRL) e Boliviano (BOB) vem sofrendo queda desde o dia 30 de julho de 2021, chegou ao preço mínimo de 1,2823 nesta ultima Quarta-Feira(18). A ultima vez que o câmbio chegou a tal preço, foi no dia 24 de Maio de 2021 em plena pandemia, seu valor era de 1,2833 o câmbio.

Os câmbios entre Real e Boliviano é fundamental para movimentos econômicos entre os residentes de alguns municípios do estado do Acre e do Departamento de Pando (Bolívia), quando o real se valoriza, os resultados são compras mais baratas e menos custos ao fazer uma visita no país vizinho além de negócios lucrativos para as Empresas brasileiras.

Em todo o período de 2021, o câmbio entre o Real e o Boliviano já chegou a um valor de 1,1716 no mês de Março quando a pandemia do COVID-19 estava no auge de sua proliferação. Também ja obteve sua maior alta no mês de Junho, chegando a 1,4041 o câmbio.

O Dólar Americano, como resultado da sincronização da desvalorização do real, se manteve em alta desde o dia 30 de Julho fechando o preço máximo em R$:5,3969 o Câmbio nesta ultima Quarta-Feira, 18.

Quando o Real se desvaloriza referente ao Dólar Americano, automaticamente irá se desvalorizar referente o Boliviano e as demais moedas existentes no mundo. Isto acontece porque as outras moedas também tem sua derivação com referencia no Dólar Americano que até o momento, é considerado a moeda mais importante no mundo.

Redação: Oaltoacre

Referencias: TradingView