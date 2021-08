Inscrições para a Viver Ciência seguem até o dia 31 de agosto

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE), por meio do Departamento de Inovação, prossegue com as inscrições da sétima edição da Mostra Viver Ciência até o dia 31. As escolas devem acessar o site www.mostraviverciencia.com para realizar as inscrições.

Com o tema A Ciência a Serviço da Vida, a mostra, pelo segundo ano consecutivo, será realizada de maneira remota. De acordo com o chefe da Divisão de Práticas Inovadoras da SEE, Aires Pergentino, no ano passado 84 escolas de todo o estado se inscreveram.

“Para este ano, a perspectiva é que possamos manter o número de escolas inscritas, já que tivemos a participação de praticamente todos os municípios acreanos na realização das atividades”, afirma.

No ano passado, foram realizados três encontros por semana para a realização da mostra. “Este ano, até devido ao fato de que as escolas iniciarão as aulas de maneira híbrida (presencial e remota), vamos fazer somente um encontro por semana, para não sobrecarregar”, frisou.

A Mostra Viver Ciência será realizada entre os dias 10 de setembro e 29 de outubro. Mas, de acordo com o professor Aires, as escolas têm até o dia 31 de agosto, quando se encerram as inscrições, para montar as equipes que irão participar.