Miss Acre Mundial Infantil busca ajuda para participar de concurso no Rio Grande do Sul

POR Marcos Dione

A estudante Irihá Brito, de 12 anos, foi aclamada Miss Acre Infantil em 2020 e irá representar o estado acreano no concurso nacional. O evento acontece nos dias 24 e 25 de setembro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e a família da menina busca ajuda para poder custear as despesas da viagem.

O coordenador da etapa acreana do concurso, Isaías Gomes, disse à Folha do Acre que tem corrido atrás de patrocinadores que acreditem no sonho de Irihá.

“Será muito bem-vindo toda ajuda estamos correndo atrás hoje, estou correndo em busca desses sonhos e sei que pode dar certo”, disse.

A mãe da estudante, Cleyde Brito, disse que toda ajuda é bem-vinda. Ela disponibilizou uma conta bancária poupança da Caixa (02278 1288 / 00080530641-0) e o pix 60720166268 para quem puder ajudar com qualquer quantia.

“Ficarei imensamente grata, também podemos fazer parcerias. É o sonho da minha filha e estou junta com ela nessa”, disse.