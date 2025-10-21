Acre
Calor intenso marca a terça-feira no Acre, com sol predominante e baixa umidade
Mesmo com possibilidade de chuvas isoladas em algumas regiões, o tempo seco e as altas temperaturas devem predominar em todo o estado.
O Acre deve enfrentar uma terça-feira (21) de muito calor, com sol predominante e baixa umidade relativa do ar, segundo informações do portal O Tempo Aqui. Apesar da possibilidade de chuvas pontuais em algumas áreas, o calor será a principal característica do dia em todo o estado.
Nas regiões leste e sul, que incluem Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo será quente e seco, com poucas nuvens e baixa probabilidade de chuva. A umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 40% durante a tarde e atingir entre 80% e 90% nas primeiras horas do dia. Os ventos devem soprar fracos, vindos do sudeste, com variações de sul e sudoeste.
No centro e oeste do Acre, onde estão Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo também será quente, com sol e nuvens, e há possibilidade de chuva isolada. A chance de temporais, no entanto, é baixa. A umidade mínima deve ficar entre 50% e 60% à tarde, enquanto a máxima chega a 100% ao amanhecer.
As temperaturas previstas para esta terça-feira (21) variam entre 19°C e 24°C nas mínimas e de 32°C a 36°C nas máximas. Em Rio Branco, Senador Guiomard e Porto Acre, os termômetros devem marcar entre 20°C e 36°C. Já em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, as máximas devem alcançar até 34°C.
O calor e o tempo seco exigem atenção redobrada à hidratação e aos cuidados com a saúde, principalmente nas regiões onde a umidade relativa do ar deve cair abaixo dos 40%.
Acre
Acre ocupa 15ª posição no ranking nacional do Ideb com nota 5,7
O Acre alcançou a 15ª colocação no Ranking de Competitividade dos Estados 2025, com nota 5,7 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). O levantamento considera o desempenho educacional de cada estado a partir das notas obtidas nos níveis de ensino fundamental (anos iniciais e finais) e ensino médio, tanto das redes públicas quanto privadas, ponderadas conforme o número de matrículas em cada etapa.
Os dados foram divulgados pelo Brasil em Mapas, com base em informações do Centro de Liderança Pública (CLP) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
O ranking avalia o desempenho educacional como um dos principais indicadores de competitividade estadual, refletindo a qualidade do ensino e a eficiência das políticas públicas voltadas à educação básica.
O Ideb é o principal indicador da qualidade da educação básica no Brasil, criado em 2007 pelo Inep. Ele combina dois fatores — o desempenho dos estudantes em avaliações nacionais e as taxas de aprovação escolar —, resultando em uma nota que vai de 0 a 10. O índice é usado pelo governo para monitorar a evolução do ensino e orientar políticas públicas educacionais.
Acre
Nível do Rio Acre mantém tendência de baixa, aponta boletim da Defesa Civil
O nível do Rio Acre em Rio Branco registrou 1,88 metro na manhã desta terça-feira, 21, às 5h11, conforme dados divulgados pela Defesa Civil Municipal.
O boletim indica tendência de baixa e ausência de chuvas nas últimas 24 horas, o índice pluviométrico foi de 0,0 milímetro no período.
As cotas de alerta e de transbordamento permanecem distantes dos níveis atuais: 13,50 metros e 14,00 metros, respectivamente.
Acre
Prefeitura de Capixaba regulamenta uso da frota de veículos oficiais
A Prefeitura de Capixaba publicou no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 21, o Decreto nº 278/2025, que estabelece novas regras para o uso da frota de veículos oficiais do município. Assinado pelo prefeito Manoel Maia, o decreto tem o objetivo de disciplinar e dar transparência à utilização dos automóveis pertencentes à administração direta e indireta.
De acordo com o documento, a medida foi necessária diante da ausência de normas anteriores sobre o tema, o que dificultava o controle do uso dos veículos públicos. A nova regulamentação define critérios claros para a utilização, guarda e fiscalização dos carros, buscando evitar o uso indevido e garantir que sirvam exclusivamente a atividades de interesse público.
Os veículos foram divididos em duas categorias: Veículos de Representação (VR), destinados ao prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, procurador jurídico e chefes de gabinete; e Veículos de Serviço (VS), que deverão ser utilizados pelos demais servidores apenas durante o exercício de suas funções.
Entre as principais determinações, o decreto estabelece que os veículos de serviço só poderão circular em dias úteis, das 6h às 19h, devendo ser recolhidos diariamente em garagens oficiais. O uso fora desse horário ou em finais de semana e feriados só será permitido em situações excepcionais, mediante justificativa por escrito.
Além disso, os veículos deverão ser identificados com o brasão do município e um número de telefone da ouvidoria, para que a população possa denunciar irregularidades. Está proibido o uso dos automóveis para fins particulares, deslocamentos residenciais ou transporte para almoço.
A gestão e o controle da frota ficarão sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração, que designará um gestor de frota encarregado de autorizar o uso e fiscalizar a manutenção dos veículos. O decreto também prevê responsabilização administrativa e civil para servidores que utilizarem os veículos em desacordo com as regras, incluindo a possibilidade de abertura de processo disciplinar.
