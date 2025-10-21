Acre ocupa 15ª posição no ranking nacional do Ideb com nota 5,7

O Acre alcançou a 15ª colocação no Ranking de Competitividade dos Estados 2025, com nota 5,7 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). O levantamento considera o desempenho educacional de cada estado a partir das notas obtidas nos níveis de ensino fundamental (anos iniciais e finais) e ensino médio, tanto das redes públicas quanto privadas, ponderadas conforme o número de matrículas em cada etapa.

Os dados foram divulgados pelo Brasil em Mapas, com base em informações do Centro de Liderança Pública (CLP) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O ranking avalia o desempenho educacional como um dos principais indicadores de competitividade estadual, refletindo a qualidade do ensino e a eficiência das políticas públicas voltadas à educação básica.

O Ideb é o principal indicador da qualidade da educação básica no Brasil, criado em 2007 pelo Inep. Ele combina dois fatores — o desempenho dos estudantes em avaliações nacionais e as taxas de aprovação escolar —, resultando em uma nota que vai de 0 a 10. O índice é usado pelo governo para monitorar a evolução do ensino e orientar políticas públicas educacionais.

Relacionado

Comentários