Vídeo: Casal recupera cachorros no Peru após intensa busca e mobilização nas redes sociais
Empresários percorreram fronteira e usaram motorista de aplicativo para resgatar os pets; mulher que estava com os animais entrou em contato após foto circular
Um casal de Brasiléia, no interior do Acre, viveu momentos de angústia após ter a casa invadida e dois cachorros da raça Lulu da Pomerânia furtados no último domingo (19). Emilly Beatriz, 22 anos, e Jackson Ramon, 31 anos, tiveram os animais Luke, de 9 meses, e Lola, de 4 meses, levados dentro de uma mala rosa pelo criminoso.
Os animais foram recuperados na tarde de segunda-feira (20), já no Peru, por volta das 16h, por uma mulher que os devolveu após ver a mobilização nas redes sociais para localizá-los. O suspeito ainda não foi localizado pelas autoridades.
Detalhes do crime:
Invasão: homem entrou pela lateral do muro logo após o casal sair para trabalhar
Tempo no local: mais de 1h30 dentro da casa, segundo câmeras de segurança
Itens levados: cachorros, dinheiro, cofre, eletrônicos e objetos pessoais
Item sentimental: óculos do sogro falecido de Emilly (parte dos bens foi recuperada, mas o dinheiro desapareceu)
O casal, que administra uma academia, só percebeu o crime ao retornar para casa e notar a ausência dos cachorros, que sempre os esperavam latindo na porta. “Quando abrimos o portão e eles não estavam, já foi o primeiro sinal de que algo estava errado”, relatou Emilly. O caso está sendo investigado pela polícia.
O casal acionou a polícia e partiu para as próprias investigações, seguindo pistas até a fronteira de Epitaciolândia, caminho que liga o Brasil à Bolívia.
Estratégia de busca bem-sucedida:
Pistas de testemunhas: Várias pessoas viram o suspeito carregando a mala rosa com os cachorros latindo
Foto crucial: Emily obteve imagem de mulher com os cães no colo em Epitaciolândia
Timing estratégico: Adiou publicação da foto para evitar fuga da envolvida
Circulação midiática: Quando a imagem circulou em jornais, a mulher entrou em contato
Com a localização confirmada no Peru, o casal contratou o mesmo motorista de aplicativo que havia transportado a mulher com os animais para realizar o resgate.
“O principal a gente conseguiu recuperar, que era o brilho da nossa casa, o Luke e a Lola”, comemorou Emily.
Apesar do desfecho feliz, o casal enfrenta sequelas emocionais: “Tô traumatizada. Me assusto por qualquer coisa. Às vezes percebo que nem era algo pra me assustar, mas começo a tremer toda”, revelou a jovem, que planeja se mudar da casa onde ocorreu o furto. O suspeito original continua foragido.
Calor intenso marca a terça-feira no Acre, com sol predominante e baixa umidade
Mesmo com possibilidade de chuvas isoladas em algumas regiões, o tempo seco e as altas temperaturas devem predominar em todo o estado.
O Acre deve enfrentar uma terça-feira (21) de muito calor, com sol predominante e baixa umidade relativa do ar, segundo informações do portal O Tempo Aqui. Apesar da possibilidade de chuvas pontuais em algumas áreas, o calor será a principal característica do dia em todo o estado.
Nas regiões leste e sul, que incluem Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo será quente e seco, com poucas nuvens e baixa probabilidade de chuva. A umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 40% durante a tarde e atingir entre 80% e 90% nas primeiras horas do dia. Os ventos devem soprar fracos, vindos do sudeste, com variações de sul e sudoeste.
No centro e oeste do Acre, onde estão Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo também será quente, com sol e nuvens, e há possibilidade de chuva isolada. A chance de temporais, no entanto, é baixa. A umidade mínima deve ficar entre 50% e 60% à tarde, enquanto a máxima chega a 100% ao amanhecer.
As temperaturas previstas para esta terça-feira (21) variam entre 19°C e 24°C nas mínimas e de 32°C a 36°C nas máximas. Em Rio Branco, Senador Guiomard e Porto Acre, os termômetros devem marcar entre 20°C e 36°C. Já em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, as máximas devem alcançar até 34°C.
O calor e o tempo seco exigem atenção redobrada à hidratação e aos cuidados com a saúde, principalmente nas regiões onde a umidade relativa do ar deve cair abaixo dos 40%.
Acre ocupa 15ª posição no ranking nacional do Ideb com nota 5,7
O Acre alcançou a 15ª colocação no Ranking de Competitividade dos Estados 2025, com nota 5,7 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). O levantamento considera o desempenho educacional de cada estado a partir das notas obtidas nos níveis de ensino fundamental (anos iniciais e finais) e ensino médio, tanto das redes públicas quanto privadas, ponderadas conforme o número de matrículas em cada etapa.
Os dados foram divulgados pelo Brasil em Mapas, com base em informações do Centro de Liderança Pública (CLP) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
O ranking avalia o desempenho educacional como um dos principais indicadores de competitividade estadual, refletindo a qualidade do ensino e a eficiência das políticas públicas voltadas à educação básica.
O Ideb é o principal indicador da qualidade da educação básica no Brasil, criado em 2007 pelo Inep. Ele combina dois fatores — o desempenho dos estudantes em avaliações nacionais e as taxas de aprovação escolar —, resultando em uma nota que vai de 0 a 10. O índice é usado pelo governo para monitorar a evolução do ensino e orientar políticas públicas educacionais.
Nível do Rio Acre mantém tendência de baixa, aponta boletim da Defesa Civil
O nível do Rio Acre em Rio Branco registrou 1,88 metro na manhã desta terça-feira, 21, às 5h11, conforme dados divulgados pela Defesa Civil Municipal.
O boletim indica tendência de baixa e ausência de chuvas nas últimas 24 horas, o índice pluviométrico foi de 0,0 milímetro no período.
As cotas de alerta e de transbordamento permanecem distantes dos níveis atuais: 13,50 metros e 14,00 metros, respectivamente.
