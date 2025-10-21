Vídeo: Casal recupera cachorros no Peru após intensa busca e mobilização nas redes sociais

Mesmo com possibilidade de chuvas isoladas em algumas regiões, o tempo seco e as altas temperaturas devem predominar em todo o estado.

O Acre deve enfrentar uma terça-feira (21) de muito calor, com sol predominante e baixa umidade relativa do ar, segundo informações do portal O Tempo Aqui. Apesar da possibilidade de chuvas pontuais em algumas áreas, o calor será a principal característica do dia em todo o estado.

Nas regiões leste e sul, que incluem Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo será quente e seco, com poucas nuvens e baixa probabilidade de chuva. A umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 40% durante a tarde e atingir entre 80% e 90% nas primeiras horas do dia. Os ventos devem soprar fracos, vindos do sudeste, com variações de sul e sudoeste.

No centro e oeste do Acre, onde estão Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo também será quente, com sol e nuvens, e há possibilidade de chuva isolada. A chance de temporais, no entanto, é baixa. A umidade mínima deve ficar entre 50% e 60% à tarde, enquanto a máxima chega a 100% ao amanhecer.

As temperaturas previstas para esta terça-feira (21) variam entre 19°C e 24°C nas mínimas e de 32°C a 36°C nas máximas. Em Rio Branco, Senador Guiomard e Porto Acre, os termômetros devem marcar entre 20°C e 36°C. Já em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, as máximas devem alcançar até 34°C.

O calor e o tempo seco exigem atenção redobrada à hidratação e aos cuidados com a saúde, principalmente nas regiões onde a umidade relativa do ar deve cair abaixo dos 40%.

