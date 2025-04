Cabeludo e Juan devem ser relacionados para estreia contra o Manauara

O volante Cabeludo e o lateral Juan foram integrados ao elenco do Independência nesta terça, 15, no Marinho Monte e realizaram o primeiro treinamento visando o jogo de estreia no Campeonato Brasileiro da Série D. A partida contra o Manauara será disputada no sábado, 19, às 14 horas (hora Acre), no estádio Ismael Benigno (Colina), em Manaus, no Amazonas.

“Ainda temos dois treinamentos e a minha intenção é relacionar o Cabeludo e o Juan para a partida de estreia. Precisamos ter força máxima”, comentou o técnico Ulisses Torres.

Duas Maneiras

Ulisses Torres vem trabalhando duas formações táticas e a ideia é ter alternativas para um duelo complicado.

“Vamos ter um adversário difícil e é fundamental saber jogar uma partida deste nível. Começar com um grande resultado é importante”, avaliou o treinador.

Viaja na quinta

O elenco do Independência viaja na quinta, 17, para Manaus e o Ulisses Torres quer realizar um treino leve na Colina na véspera da partida.

