Luto no esporte acreano: morre Antônio Aquino, presidente da Federação de Futebol

Por meio de uma nota de esclarecimento, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) esclareceu na manhã desta quarta-feira, 15, que, por intervenção da equipe da Federação do Futebol do Acre, em nome da secretária Thayna de Sousa Miranda Oliveira, o velório do presidente Antônio de Aquino Lopes, o “Toniquin” será realizado no Estádio Florestão, e não mais no hall de entrada da Aleac, conforme anunciado anteriormente.

“Entendemos que nesse momento é essencial que o desejo dos familiares e funcionários da Federação, seja atendido como forma de homenagear Toniquin e o legado que ele deixa na história do Futebol Acreano”, comunicou à Aleac.

