Policiais apreendem 3 kg de maconha em abordagem na BR-317, na divisa do Acre com o Amazonas

O governo do Acre desenvolve, ao longo dos últimos anos, uma política contínua de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher, com foco nos casos de violência doméstica e feminicídio. Em eventos de grande porte realizados no estado, campanhas educativas e intervenções artísticas vêm sendo utilizadas para sensibilizar a população e reforçar a importância da denúncia.

Como reflexo desse trabalho, os dados apontam avanços significativos. Em Rio Branco, os casos registrados de violência contra a mulher reduziram em 50%, enquanto, em todo o estado, a queda foi de 37,5%. Já os casos de feminicídio diminuíram em 20% entre 2023 e 2024. Esses resultados são fruto da atuação integrada da Patrulha Maria da Penha, que acompanha mulheres em situação de risco, e das ações educativas coordenadas pela Secretaria de Comunicação (Secom), em parceria com a Polícia Militar e a Secretaria da Mulher (Semulher).

Na 50ª edição da Expoacre, que ocorre entre os dias 26 de julho e 3 de agosto, o governo intensifica sua campanha com uma programação especial voltada à prevenção da violência de gênero. Intervenções visuais, informativas e ações presenciais serão realizadas durante as nove noites do evento, em locais estratégicos do parque de exposições, com o objetivo de reforçar as consequências legais para os agressores e incentivar as denúncias.

Na quinta-feira, 24 de julho, durante reunião com assessores de comunicação e jornalistas do governo, realizada na Biblioteca Pública, a Secom apresentou os materiais que serão utilizados ao longo da feira. Entre eles estão banners, outdoors, avatares digitais, vídeos e peças para redes sociais, que poderão ser adaptados por cada secretaria estadual de acordo com seus públicos e canais de atuação.

No dia 1º de agosto, a secretária de Estado da Mulher, Márdhia El-Shawwa, fará a abertura oficial da campanha Agosto Lilás, no estande da secretaria, marcando simbolicamente o mês em que foi criada e sancionada a Lei Maria da Penha, que combate a violência doméstica e familiar contra a mulher.

Segundo a diretora de Políticas Públicas para Mulheres da Semulher, Laura Sousa, a presença das campanhas na Expoacre é estratégica para alcançar o maior número de pessoas. “Queremos zerar o feminicídio no Acre, e para isso estaremos em todos os espaços da feira: na cavalgada, no rodeio, no estande, nas áreas de circulação e com vídeos institucionais sendo exibidos ao público”, afirmou.

Ao longo do evento, o público será impactado por conteúdos que abordam, de forma clara e direta, os perigos da violência doméstica, os canais de denúncia e a importância da proteção às vítimas. A iniciativa reforça o compromisso do governo do Acre com a promoção da igualdade de gênero, o combate à impunidade e a construção de uma sociedade mais justa e segura para todas as mulheres.

