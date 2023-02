Botafogo vence, assume vice-liderança e afunda Ferroviária

O Botafogo se recuperou das duas derrotas seguidas no Campeonato Paulistaao vencer a Ferroviária, por 2 a 1, na noite deste sábado (11), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pela oitava rodada.

A vitória colocou o Botafogo na vice-liderança do Grupo A, com 11 pontos. Por outro lado, a Ferroviária conheceu a terceira derrota seguida e, com quatro pontos, está na lanterna do Grupo C e também da classificação geral.

O primeiro tempo na Arena Fonte Luminosa foi bastante truncado e com poucas chances claras de gols. Levou a melhor quem soube aproveitar – no caso, o Botafogo. Aos 21 minutos, Tárik arriscou de fora da área, a bola desviou no meio do caminho e morreu no fundo das redes do goleiro Saulo.

A etapa final começou com tudo. Logo no primeiro minuto, John Kenney aproveitou falha da zaga do Botafogo, driblou Rafael Pascoal e deixou tudo igual para a Ferroviária, se isolando na artilharia do Paulistão, com seis gols.

A algeria dos donos da casa, porém, durou pouco. Em cobrança de pênalti, Salatiel recolocou o Botafogo na frente do placar. A Ferroviária sentiu bastante o gol e não conseguiu buscar o empate, amargando a terceira derrota seguida no campeonato.

Próximos jogos

A Ferroviária volta a campo na quarta-feira (15), contra a Portuguesa, às 20h30 (de Brasília), no Canindé, em São Paulo. Na terça (14), o Botafogo recebe o São Bento, às 19h30 (de Brasília, no Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Os jogos são válidos pela nona rodada.

FICHA TÉCNICA

Ferroviária 1 x 2 Botafogo

Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

Data e horário: sábado (11), às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP)

Auxiliares: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP)

Árbitro de vídeo: Vinícius Furlan (SP)

Gols: John Kennedy, a 1’/2T (Ferroviária); Tárik, aos 21’/1T, e Salatiel, aos 10’/2T (Botafogo)

FERROVIÁRIA – Saulo; Ronaldo Alves, Léo Santos e Augusto (Antônio Gabriel); Heitor, Pablo (Matheus Galdezani), Xavier, Thomaz (Felipe Ferreira) e Kelvyn; John Kennedy e Thonny Anderson. Técnico: Elano.

BOTAFOGO – Rafael Pascoal; Vidal (Gustavo Cipriano), Gustavo Henrique, Diogo Silva (Lucas Dias) e Jean Victor; Guilherme Madruga, Tárik, Fillipe Soutto (Marcel) e Mantuan; Osman (Edson Carioca) e Salatiel (Caio Dantas). Técnico: Paulo Baier.