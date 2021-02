A notícia que provavelmente muitos países e estados gostariam de reportar, está sendo registrado na Bolívia, vizinho do Brasil. O ministério saúde do país informou que nesta quarta-feira (17), apenas 562 novos casos de infecção foram registrados, acumulando para 237.706 no total.

A capital do país, La Paz, lidera, com 252, seguido de Chuquisaca com 100, Santa Cruz 75, Cochabamba 52, Oruro com 50, Potosí somou 14. Os estados de Pando e Beni tem 7 e Tarija com apenas 6. Em todo o país, existe 46.277 casos ativos.

Para esta quarta-feira, se lamenta os falecimentos de 40 pessoas, somando assim, um total de 11.274 mortes causada pelo covid-19 na pandemia. A taxa de letalidade foi registrada em quase 5% e foi informado que, 1.098 novas recuperações.

A soma total de recuperado em toda a Bolívia durante a pandemia nesta quarta-feira, chegou a 180.155 pessoas.

