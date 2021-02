O que pode ser ruim, poderá ficar pior. A crise de imigrantes na fronteira do Acre localizada na pequena cidade de Assis Brasil, poderá ser uma das grandes preocupações para a administração e governo do Estado, através da Secretaria de Saúde.

A aglomeração de imigrantes, na maioria haitianos na ponte que liga o Brasil ao Peru pelo Estado do Acre, poderá apresentar um grande foco de pessoas contaminadas pelo novo coronavirus (SARS-CoV-2), sendo uma grande preocupação por parte das autoridades de Assis Brasil e do Peru.

Segundo foi passado pelo prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, foi informado pelas autoridades do lado peruano, cerca de 12 imigrantes estão sob suspeita de estarem contaminados com o covid-19.

Uma imigrante foi transferida para o hospital Raimundo Chaar, com sérios sintomas do coronavirus e comprometimento de 70% dos pulmões. O teste rápido teria dado negativo, mas, os sintomas evoluíram nas últimas horas, sendo necessário seu entubamento e a transferência acontecerá tão logo abra uma vaga na Capital.

Foi informado também que uma equipe da Secretaria Estadual de Saúde – Sasacre, já se encontra em Assis Brasil, para trabalhar no enfrentamento e evitar sua propagação entre os demais que estão na escola e ponte de Assis Brasil.

Outra preocupação no momento, por parte da equipe médica do hospital em Brasiléia, seria um surto entre os imigrantes que resultaria em um colapso no atendimento, pois, a capacidade de internamento está no limite.

Mais informações a qualquer momento.

