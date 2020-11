Em entrevista à Rede Amazônica Acre, prefeito eleito de Rio Branco falou sobre planos para a produção, melhorias na saúde e educação da capital.

Por Alcinete Gadelha

O prefeito eleito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), disse que à frente da prefeitura a partir de 2021 vai trabalhar para garantir a produção rural e que vai acabar com filas nas unidades de saúde do município. Além disso, ele afirmou que as aulas presenciais vão ser retomadas em 2021.

Bocalom caminhou pelo Centro da cidade, na manhã desta segunda-feira (30), para agradecer os votos recebidos e, entrevista à Rede Amazônica Acre, ele disse que os 63% de votos recebidos significam mais responsabilidade no trabalho. “Os postos de saúde, vamos acabar com as filas em pouco tempo, vamos ter medicamento também, todos os medicamentos que nossos pacientes precisarem, porque isso é importante, saúde é muito importante, a vida é muito importante. Agora, não adianta só ficar na televisão falando e não fazer na prática. Nós vamos fazer na prática”, garantiu. Além disso, Bocalom afirmou que logo que assumir, vai realizar reuniões com o Ministério Público, com o Comitê da Covid-19 e com o governo do estado para discutir a reabertura das escolas.

____________________ “Sou da opinião baseada no artigo científico de pediatras de São Paulo de que a gente retorne às aulas. Por isso, falei durante a campanha, não nego o que falei, e vou continuar pensando assim. Agora, evidentemente, o pai não é obrigado a mandar a criança para a escola. Se ele não quiser mandar aí é coisa de cada um, mas, vamos reabrir as escolas. Isso é fundamental“. Disse mais, “Não dá para as crianças ficarem perdendo tanto tempo, assim como nossos comerciantes perderam suas empresas, porque não puderam trabalhar. Agora, quando passar tudo isso, a fome vai aumentar e a fome mata mais que a Covid”, defendeu. __________________________ – Produzir para empregar’

Com a defesa do projeto produzir para empregar, uma de suas promessas de campanha, o prefeito eleito disse que vai trabalhar para fortalecer o campo.

“O nosso projeto continua o mesmo, que é o produzir para empregar. Juntamente com o governo do estado, a gente vai fortalecer o campo porque é de lá que a riqueza vem para a cidade. Para que isso aconteça, primeiro nós temos que pensar em recuperação de ramais, segundo assistência técnica, terceiro garantia da produção. Depois, evidentemente, que se produzindo arroz teremos indústria para arroz. Se produzirmos feijão, teremos indústria para o feijão. Se produzir milho, vai ter indústria para milho. A geração de emprego e renda sempre fez parte do nosso grande projeto”, pontuou.

Entre as promessas de Bocalom, um dia depois de se eleger, também está a revitalização do calçadão. Além disso, ele disse que ainda não tem certeza de como será no dia 1º de janeiro e ressaltou novamente a ação de agentes comunitários de saúde nas casas dos moradores na atuação contra o novo coronavírus.

“A gente ainda não sabe o que vai acontecer dia 1º de janeiro, mas quero dizer o seguinte, que nós vamos mudar o modelo que foi tratado a pandemia, nós precisamos que os nossos agentes comunitários de saúde saiam dos postos de saúde para irem à casa das pessoas. A pessoa sentiu algum problema e pode ser a Covid, vamos tratar enquanto é cedo. E não deixar a Covid pegar no pulmão e depois não ter mais jeito. Então, é por aí”, concluiu.

Prefeito eleito

Tião Bocalom foi eleito nesse domingo (29) prefeito de Rio Branco, capital do Acre. Ele derrotou nas urnas Socorro Neri, candidata a reeleição pelo PSB, com quem disputou o segundo turno das eleições. Bocalom foi eleito com 62,93% de votos.

Será o primeiro mandato de Bocalom como prefeito na capital acreana e a vice dele é Marfisa Galvão (PP).

Com 100% das urnas apuradas, Bocalom somou 104.746 votos, ou 62,93% dos válidos, derrotando a atual prefeita, Socorro Neri (PSB), que tinha 61.702 votos (37,07%).

Perfil

Tião Bocalom, candidato do PP, nasceu em Bela Vista do paraíso (PR) já foi prefeito de Acrelândia, cidade do interior do Acre, por dois mandatos. Aos 67 anos, é professor formado em matemática na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Mandaguari (Fafiman) e em Ciências Físicas e Biológicas pela Faculdade de Ciências Físicas e Biológicas de Umuarama (PR). Além de prefeito, Bocalom já foi vereador na cidade de Nova Olímpia, no Paraná, onde começou sua carreira política.

