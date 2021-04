Patrulheiros Rodoviários Federais (PRF) foram acionados na tarde desta quinta-feira, dia 22, até o km 28 da BR 317, sentido Epitaciolândia/Rio Branco, após serem informados de um veículo modelo Honda/Civic, placas NAD 2083, que teria tombado para fora da estrada.

Após consultar no sistema nacional, constataram que o veículo seria proveniente de um assalto ocorrido na cidade de Rio Branco, capital do estado do Acre, próximo ao meio-dia, no Loteamento Praia do Amapá.

Segundo foi apurado, o proprietário estava saindo de casa com a esposa e dois filhos para o trabalho, quando foram abordados no portão por cinco bandidos armados, sendo que três estavam com os rostos cobertos por camisas.

Todos foram levados para dentro de casa, onde pegaram as chaves do carro e da moto e após amarrar o casal no quarto, se apossaram de equipamentos eletroeletrônicos, celulares e outros produtos de valores e saíram da casa por volta das 12h00. Após sentir segurança, as vítimas conseguiram se soltar e acionar as autoridades.

Somente algumas horas depois, os patrulheiros foram avisados de um veículo tombado na BR 317 próximo à Epitaciolândia. Segundo testemunhas, cerca de três indivíduos saíram do veículo após o tombamento e fugiram para dentro da mata.

O carro seria retirado da ribanceira e levado para a delegacia de Epitaciolândia.

