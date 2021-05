5º Batalhão homenageia primeiro Oficial com medalha Luiz Galvez na regional do Alto Acre

Em uma solenidade ocorrida no Centro Cultural do município de Brasiléia, o comando do 5º Batalhão da Polícia Militar da regional do Alto Acre, realizou a formatura de novos oficiais e praças, onde contou com a presença da prefeita Fernanda Hassem, do vice-prefeito de Epitaciolândia, Professor Soares, autoridades e convidados.

Na ocasião, oficiais que também foram para a reserva remunerada após 30 anos de serviços prestados à comunidade acreana na Corporação, motivo esse de muita emoção. Segundo a Major Ana Cássia, atual comandante do 5º Batalhão, o agradecimento é para os familiares que de firme direta e indireta, estiveram compartilhando dessa dedicação ao cidadão.

Para a prefeita Fernanda Hassem, é preciso reconhecer o serviço da Polícia Militar que vem prestando na regional do Alto Acre. Onde novos oficiais foram promovidos juntamente com Praças e a parceria junto a Corporação durante toda a sua gestão e vai continuar no que for preciso para a segurança da população.

O destaque ficou para o novo 2º Tenente William, que recebeu a medalha Ordem do Mérito Luiz Galvez, a maior horaria da Polícia Militar, pelos serviços prestados. “Quero agradecer a Major Ana Cássia que lutou para que essa medalha fosse dada à minha pessoa, como reconhecimento do nosso trabalho”, disse.

Segundo Tenente da PM do Acre, William, recebeu a medalha Ordem do Mérito Luiz Galvez.

