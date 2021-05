Bandidos que planejavam assalto a casa de empresário são presos pela polícia

Uma ação dos Policiais Civis da Delegacia Geral de Feijó no interior do Acre, na manhã desta sexta-feira, 21, resultou na prisão em flagrante de delito de A. E. S. da S., de 21 anos e A. D. P., 19 anos, pelo crime de roubo.

A prisão dos criminosos se deu após trabalho investigativo que identificou duas pessoas que arquitetavam cometer o crime de assalto a residência de um empresário local com a intensão de subtrair certa quantia da vítima calculada em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Diante dos fatos a equipe de agentes da Policia Civil em Feijó montou campana e conseguiu lograr êxito nas prisões que ocorreram na Av. Barão do Rio Branco, no Centro de Feijó.

Em posse dos bandidos a polícia apreendeu dois revolveres municiados calibre 38.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e a dupla foi encaminhada à delegacia do município para os devidos procedimentos e em seguida os criminosos serão encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão a disposição da justiça.

O delegado de Feijó, Railson Ferreira, relatou que as investigações vão continuar no sentido de identificar mais pessoas no cometimento da prática delituosa.