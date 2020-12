Bandidos capotam pick-up na BR 317 após assaltos na zona rural de Brasiléia

Uma das vítimas teria parado na entrada do ramal para urinar e foi surpreendido pelos bandidos que já estavam com outra vítima

Por volta das 21h40 da noite desta segunda-feira, dia 28, o comando da Polícia Militar do 5º Batalhão do Alto Acre, localizado no município de Brasiléia, foi acionado para averiguar um acidente envolvendo uma caminhonete que havia capotado na BR 317 – Estrada do Pacífico, e possivelmente teria vítimas no local.

Juntamente com socorristas do SAMU, uma guarnição se deslocou até o local citado, onde já não havia ninguém. Somente depois, souberam que algumas pessoas teriam sido levadas para o hospital por terceiros.

A partir desse momento, souberam que o veículo era de uma das vítimas de um assalto ocorrido momentos antes do capotamento. Segundo foi apurado, J.S.S. de 43 anos, que estava em companhia de sua esposa G.S.S. de 32 anos, juntamente com mais dois filhos menores, estavam voltando para sua propriedade do km 19, quando resolveu fazer uma parada na entrada do ramal para urinar.

Foi quando J.S.S. foi surpreendido por homens encapuzados e armados anunciando o assalto. A vítima foi espancada e imobilizada no local após ser rendida juntamente com a esposa e os filhos.

Foi quando souberam que os bandidos, cerca de três indivíduos, estavam com outra pessoa, G.S.S. de 50 anos, amarrada e encapuzada no local. Este teria sido outra vítima de um assalto e estavam levando sua moto modelo Honda/Fan.

Após terem espancado e amarrado o dono da caminhonete modelo Chevrolet/S10, partiram rumo a cidade. Quando estavam no km 10, ao passar por um desnível na estrada em velocidade, perderam o controle do veículo e capotaram.

Foi quando o comando da PM entrou em alerta na tentativa de localizar algum dos bandidos que teriam saído ilesos do acidente. Todas as vítimas foram conduzidas à delegacia onde foi feito o registro do duplo assalto e em seguida liberados.

As autoridades acreditam que os veículos teriam como destino, o lado boliviano de Cobija. Durante toda a noite e madrugada, várias diligencias foram feitas na tentativa de localizar os suspeitos, mas, ninguém foi localizado.

A caminhonete foi desvirada e levada ao pátio do Ciretran pelo guincho. As investigações por partes das forças policiais estão em aberto.

