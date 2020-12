Por Eldson Júnior, para o oaltoacre.com

O Departamento Estadual de Água e Saneamento (DEPASA) por meio da Gerência de Brasileia, informou na segunda-feira, 28, por meio de nota que está com o sistema inoperante devido problemas ocorridos na capitação, onde uma curva de aço apresentou rachadura ocasionando vazamento em grandes proporções.

Em entrevista exclusiva ao Jornal O Alto Acre, o Gerente do DEPASA em Brasileia, Erisson Cemeli destacou “o problema é um tanto que surpreso, porque trata-se de uma peça de metal bem resistente e quebrou. Ainda não identificamos a causa, mas acreditamos que algum balseiro ou galhos que bateu no flutuante que causou um impacto gerando a rachadura”, disse o gestor.

Como afirma o gestor, com as chuvas ocorridas no fim de semana e o aumento no nível das águas do rio Acre, começa a descer entulhos, árvores e balseiros pelo leito do manancial que podem ter colaborado para o sinistro. Já que o equipamento utilizado funciona a pelo menos 3 meses e encontrava-se em boas condições.

Manutenção

O gestor informou que a equipe já fez a retirada da peça danificada, e aguarda agora a nova peça que vem da capital, “vamos colocar uma peça nova e colocar o sistema para funcionar novamente. Está vindo uma equipe de mais 6 pessoas de Rio Branco, para juntos montar uma estratégia para desviar os balseiros” finaliza o Gerente.

Ainda segundo Erisson, mesmo sem ter condições de trabalho durante a noite, o local ser de difícil acesso e o manancial ainda está enchendo, a equipe trabalhará para normalizar o abastecimento até o meio dia desta terça-feira.

Veja vídeo:

