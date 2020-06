Por

Uma pequena balsa de madeira que faz a travessia de veículos no porto da praça João Damasceno Girão, na rua 17 de novembro, em Xapuri, não suportou o peso de uma caminhonete de uma empresa que faz serviços de recuperação no ramal do Tabocal e naufragou.

De acordo com encarregado do Deracre em Xapuri, Eriédson Soares, a balsa do governo do estado, que faz a travessia para o bairro Sibéria, foi acionada para ajudar na retirada do veículo, mas não conseguiu chegar até o local por causa dos bancos de areia.

Como o rio está muito raso nesta época do ano, o veículo não chegou a afundar e foi retirado da água, horas depois, por máquinas da prefeitura. Um vídeo publicado na internet mostra o exato momento do acidente. Pelas informações apuradas, ninguém ficou ferido.

A reportagem averiguou que a embarcação não pertence ao governo ou à prefeitura, mas o município é responsável pela remuneração do operador, segundo a assessoria de divulgação social. Moradores da região atendida pela balsa seriam responsáveis pela sua manutenção e posse.





