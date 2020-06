Em videoconferência, o Santander Brasil e a Vivo, do grupo espanhol Telefônica, anunciaram na tarde desta terça-feira, 23, para a senadora Mailza Gomes e o governador do Acre, Gladson Cameli, ambos Progressistas, que vão doar para o Acre cinco (5) respiradores para ajudar a saúde do estado a combater a pandemia do novo coronavírus. Os equipamentos devem chegar ao no Acre no mês que vem.

A articulação da doação é da senadora Mailza Gomes que tem se empenhado a buscar soluções para ajudar as pessoas e a saúde em todos os municípios do Acre. “Esses respiradores são muito bem-vindos. Eles irão ajudar muito ao nosso estado e as pessoas que precisam tanto. O nosso governador está se dedicando ao máximo para cuidar de nossa gente, e agradeço de coração a ajuda da Vivo e do Santander que estão estendendo a mão nesse ponto tão crítico da saúde de nosso estado”, frisou a senadora.

De acordo com a vice-presidente executiva do Santander no Brasil, Patrícia Audi os equipamentos estão sendo importados da China e a previsão é que cheguem até o final de julho. “Os equipamentos são de primeira linha e é um dos melhores produzidos no mundo. Provavelmente esse lote de respiradores até o final de julho está chegando aí no Acre”, destacou.

O governador Gladson Cameli agradeceu o empenho da senadora Mailza Gomes, e explicou a importância dessa doação para Acre. “Agradeço muito o empenho e o carinho da senadora Mailza Gomes que não poupa esforços para ajudar o nosso estado. A senhora está certa: essa doação vai salvar vidas aqui no Acre. Obrigado, senadora”, agradeceu o governador.

O vice-presidente da Vivo, Renato Gasparetto, informou também que essa doação segue critérios técnicos da Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz), entidade que irá entrar em contato com a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) para os trâmites entrega dos equipamentos.