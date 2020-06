“Me sinto feliz, porque eu recebendo mesmo esse valor vai me tirar muito do aperto. Vivo até hoje ainda com dívidas por causa disso. Nessa época tive que pegar dinheiro de onde não tinha, pegar emprestado com a própria cooperativa, pedir ajuda de um e de outro. Ainda tenho dívidas no banco, porque foram três meses de trabalho perdido”, disse Josefa.