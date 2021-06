Aulas presencias devem voltar dia 8 de setembro no Acre

As aulas presenciais no Acre devem voltar no 2º semestre, com previsão de início para 8 de setembro. Será de forma gradual, diz a Secretaria de Estado da Educação – se o cenário pandêmico for favorável.

Atualmente, parte do Acre já evoluiu para a bandeira verde mas a maioria dos municípios segue na bandeira amarela de risco da Covid-19.

“A SEE está trabalhando para sanar todas as questões relacionadas ao retorno das atividades escolares presenciais e vem orientando as equipes gestoras para um retorno seguro”, diz a SEE, segundo a Agência de Notícias do Acre.

“Dentro do nosso planejamento, na distribuição dos dias, estamos trabalhando para atender e cumprir o requisito mínimo, que são 800 horas anual dentro do contexto da pandemia”, ressaltou a diretora de Ensino, Denise dos Santos.