O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), esteve reunido em seu gabinete na manhã desta quarta-feira, dia 28, com o prefeito do município de Epitaciolândia, Tião Flores, onde ambos cumpriram agenda oficial, para tratar de assuntos relevantes à trabalhos que serão realizados na regional do Alto Acre.

Em tempo de campanha política, o gestor municipal aproveitou para tratar de apoio do governador em sua candidatura. Recentemente, Gladson Cameli fez vídeos declarando à Tião Flores que é da mesma sigla partidária.

Neste mesmo caminho, a senadora Mailza Gomes e o senador medebista, Márcio Bittar, seguido do presidente do Partido Progressista, deputado José Bestene e o presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior, além de veradores municipais.

Segundo o gestor de Epitaciolândia, Tião Flores, o governador reafirmou o apoio à sua campanha e poderá estar visitando o Epitaciolândia ainda neste final de semana para fazer visitas junto com prefeito e demais candidatos.

Gladson Cameli estará dependendo de sua agenda para anunciar oficialmente sua visita na fronteira.

