De acordo com o boletim de ocorrência na manhã de sábado (13) cinco homens, vestindo apenas cuecas, saíram de uma região de mata que fica perto do presídio e invadiram uma residência localizada na Zona Rural. A família foi acordada pelos homens anunciando o assalto.

De acordo com uma das vítimas, os bandidos invadiram a casa e amarraram quatro pessoas com lençóis, nervosos, ainda afirmaram que eram foragidos do sistema penal e reviraram tudo a procura de bens de valor e dinheiro.

Enquanto as vítimas estavam amarradas, os bandidos comeram e levaram roupas, já que de acordo com as testemunhas eles chegaram ao local apenas de cueca e saíram do local vestidos com as roupas que encontraram na casa, inclusive vestuários femininos.

Eles levaram quatro celulares e um carro modelo HB 20 preto de placa OHO 0134. Antes de irem embora, ainda questionaram se as vítimas os tinham visto na televisão e afirmaram que apenas queriam fugir.