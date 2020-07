Mulher foi achada morta com ferimentos e homem morreu ao chegar no pronto-socorro. Crime ocorreu no último dia 23 de abril e grupo foi preso nessa terça-feira (28).

Por Iryá Rodrigues

Após pouco mais de três meses de investigações, a Polícia Civil prendeu quatro suspeitos de envolvimento em um duplo homicídio ocorrido no último dia 23 de abril no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco. A prisão ocorreu ontem terça-feira (28) no mesmo bairro.