Na pesquisa espontânea, a prefeita, com 21.25%, O professor Tião Bocalom (PP) vem em terceiro, com 14.12%, seguido pelo deputado Roberto Duarte Júnior, com 13. 63%.

A prefeita Socorro Neri (PSB) e o ex-reitor da Ufac, Minoru Kimpara (PSDB) estariam no segundo turno das eleições municipais, em Rio Branco, se a votação fosse hoje.

Os números são do Instituto Delta de Pesquisas.

A declaração de apoio do governador Gladson Cameli fez a prefeita da capital ser mais bem avaliada entre todos os candidatos a prefeito da capital. Considerando a margem de erro, é impossível saber quem lidera a intenção de votos neste momento, se Socorro ou kimpara.

Na pesquisa espontânea, em que o entrevistado cita o seu candidato preferido, o tucano Minuru Kimpara aparece com 23.50% das intenções de voto.

Os demais candidatos foram avaliados assim:

Daniel Zen (PT) – 3,38%

Jamyl Asfury – 1.62%

Fernando Zamora – 1.75%

Jarbas Soster – 0,50%

Pedro Longo – 0,37%

Luziel Carvalho – 0,88%

Brancos-nulos – 3,38%

Não sabem-não responderam – 15.62%

Na pesquisa induzida com resposta única (os nomes são apresentados ao eleitor), Kimpara tem 24.63%.

Socorro Neri teria 21.50% dos votos.

Roberto Duarte (14.50% e Bocalom (14.37%) estariam empatados em terceiro.

Daniel Zen (PT) – 3.38%

Fernando Zamora – 1.75%

Pedro Longo – 0,37%

Luziel Carvalho – 0,88%

Brancos-nulos – 3,38%

Não sabem-não responderam – 15.25%

A pesquisa Delta foi contratada pelo PSL no Acre e ouviu 800 eleitores na capital entre 27 de junho e 01 de julho. A margem de erro é de 3.5% para mais ou para menos e a sondagem está registrada no T R E sob o número AC-09190-2020.

O presidente do partido, Pedro Valério, explica que a pesquisa foi encomendada para nortear os rumos do PSL na composição de alianças quando o pecuarista Fernando Zamora ainda estava pré-candidato.

Fevereiro

A nova pesquisa revela um desempenho surpreendente da prefeita da capital e queda livre de Roberto Duarte, em comparação com a pesquisa , feita em fevereiro deste ano pelo feita pelo Instituto Realtime BigData, contratado pela TV Gazeta, afiliada da Rede Record no Acre.

Socorro Neri aparecia com 13%, em quarto lugar, atrás de Minoru (27%), Angelim (17%), Roberto Duarte (14%). Na época, o candidato do PP, Bocalom, ainda não tinha seu nome confirmado pelo partido, e o candidato petista (Angelim) foi apresentado aos eleitores como possibilidade.

