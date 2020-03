O deputado Antônio Pedro (DEM) disse na sessão desta quinta-feira (5) que a água distribuída pelo Departamento de Pavimentação e Saneamento (Depasa) tem chegado às casas dos moradores de Xapuri com uma coloração ‘barrenta’. Segundo o parlamentar, o problema tem causado inúmeros transtornos à população daquele município.

“Peço que o órgão resolva logo esse problema. A qualidade da água que está sendo distribuída em Xapuri é péssima, não sei se é devido à falta de algum produto, ou se é problema de gestão mesmo. O que eu sei é que os moradores estão sofrendo com essa situação”, disse.

O democrata pediu ainda que o diretor do Depasa, Zenil Chaves, providencie a distribuição de água no Polo Jiquiá, em Xapuri. “Peço que o diretor do Depasa olhe com carinho para os moradores do Jiquiá, nem poço artesiano tem como cavar lá, porque a água é de péssima qualidade. Faça um esforço diretor, e coloque água naquela região”, complementou.

Texto: Mircléia Magalhães

Revisão: Suzame Freitas

Foto: Raimundo Afonso

Agência Aleac

