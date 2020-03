Cameli anunciou ainda a nomeação e posse dos mais de 500 novos policiais militares e civis para os meses de abril e maio

O governador Gladson Cameli reconheceu nesta quinta-feira, 5, o esforço de todos os servidores e órgãos integrantes da Segurança Pública no enfrentamento à violência e o trabalho árduo para restabelecer um ambiente de paz no Acre.

Em visita à sede da Polícia Civil, o gestor enfatizou que não tem medido esforços em busca de recursos para realizar grandes investimentos nesta área. Cameli revelou que foi possível economizar R$ 80 milhões aos cofres públicos por meio de uma renegociação de empréstimo feito pela antiga gestão. “Com este valor, vamos poder construir os Centros Integrados de Segurança Pública nos 22 municípios acreanos”, disse.

Cameli anunciou ainda a nomeação e posse dos mais de 500 novos policiais militares e civis para os meses de abril e maio. “Eles serão nomeados no dia 20 de abril e os novos policiais civis serão empossados no dia 21 de maio, data em que foi fundada a instituição. Será um grande dia de festa”, assegurou.

O delegado-geral da polícia Civil, Henrique Maciel, destacou a ousadia do governador em priorizar a instituição com a contratação de mais profissionais e argumenta que “essa contratação representa quase 30% do nosso atual efetivo, que é de 742 servidores. Com certeza, isso vai dar um grande salto de qualidade na realização do nosso trabalho perante a sociedade acreana”, disse.

O chamamento dos 268 agentes de polícia, auxiliares de necropsia, escrivães e delegados que aguardavam por este momento desde 2017 é mais uma promessa cumprida pelo governo Gladson Cameli.

“O meu maior desejo é fazer da Polícia Civil uma instituição forte, moderna, estruturada e que valoriza seus servidores. O papel desempenhado por vocês é extremamente importante e, no que depender de mim, vamos em busca de muitos outros investimentos e também garantir melhores condições de trabalho para todos os nossos policiais”, pontuou Gladson.

A visita também foi acompanhada pelo presidente da Assembleia Legislativa. Em sua fala, o deputado Nicolau Júnior lembrou que a união de todos os poderes é fundamental para garantir avanços na Segurança Pública. “A Assembleia Legislativa vem dando sua contribuição por um Acre cada vez melhor e quero dizer ainda que o Poder Legislativo está atento aos anseios da Polícia Civil”, frisou.

