AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO LÍDER ALTO ACRE – AD LIDER ALTO ACRE / EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO LÍDER ALTO ACRE – AD LIDER ALTO ACRE

ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DIA 26/07/2024 EM ASSIS BRASIL/AC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA DE FUNDAÇÃO

Pelo presente Edital, a Comissão organizadora, credenciada pelo Grupo Líder Tríplice Fronteira torna publico e faz saber que estão convidados todos os membros do Líder Tríplice Fronteiras e interessados representantes dos municípios de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri, no Estado do Acre, (conforme relação de aptos(a) sob posse da Comissão Organizadora), para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

a) Leitura do Edital, apreciação e aprovação da proposta de fundação da Agência de Desenvolvimento – AD Alto Acre;

b) Leitura, apreciação e aprovação do respectivo Estatuto Social;

c) Eleição e posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal;

d) Autorização para que sejam tomadas todas as providências visando o registro da nova agencia junto aos órgãos competentes e ao Ministério do Trabalho – no cumprimento aos Artigos 46 a 61 do Codigo Civil Brasileiro de 2022 e lei de registros públicos.

Local da Assembleia Geral: Auditório da Prefeitura Municipal de Assis Brasil – Rua Raimundo Chaar, 550 – Centro, Assis Brasil-AC, CEP: 69935-000.

Dia e Horário: no dia 26 de julho de 2024, no horário das 09h às 12h

Assis Brasil-AC, 04 de julho de 2024.

