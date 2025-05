Centro do Idoso de Epitaciolândia celebra Dia das Mães com festa especial para participantes

O governador Gladson Camelí participou, nesta quinta-feira, 8, em Rio Branco, do tradicional Almoço dos Industriais, promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), em parceria com a Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict). O evento reuniu presidentes de sindicatos ligados à indústria, empresários e representantes de empresas exportadoras, com o objetivo de debater o futuro do setor produtivo e alinhar ações estratégicas para o desenvolvimento do estado.

Com o lema “Indústria forte, Acre forte”, o encontro reforçou a importância da cooperação entre o poder público e a iniciativa privada para a retomada econômica e o fortalecimento da base produtiva acreana.

Durante o almoço, o governador destacou que 2025 será um ano marcante para a execução de projetos estruturantes. “Estamos vivendo o ano do executar. O governo tem feito o dever de casa, destravando processos, investindo em infraestrutura e criando um ambiente propício para quem quer empreender e gerar empregos. É assim que vamos construir um Acre mais próspero, com oportunidade para todos”, declarou Gladson Camelí, ressaltando ainda o impacto positivo das obras habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, que, com cerca de 1.300 unidades em execução, têm aquecido significativamente o setor da construção civil.

O presidente da Fieac e deputado federal José Adriano agradeceu ao governador pela presença e reforçou a confiança do setor nas parcerias com o Estado. “É um momento de otimismo. O setor industrial reconhece os esforços do governo em apoiar nossas pautas. O ambiente de diálogo que construímos é fundamental para avançarmos e consolidarmos a indústria como um dos pilares da economia acreana”, afirmou.

O secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita, também pontuou a relevância do alinhamento estratégico entre os entes públicos e privados. “Essa integração é essencial para transformar nosso potencial em resultados concretos. Estamos empenhados em fortalecer as cadeias produtivas, apoiar a inovação e abrir mercados para os nossos produtos”, disse.

Um dos temas discutidos com maior atenção pelos participantes foi a necessidade de recuperação da BR-364 até Cruzeiro do Sul. A obra é vista como prioridade absoluta para destravar gargalos logísticos e garantir o escoamento da produção industrial e agrícola. Nesse sentido, o governador Gladson Camelí reafirmou seu compromisso de intensificar o diálogo com o governo federal para garantir o início das obras o quanto antes.

Com expectativas positivas, o encontro evidenciou que a união entre o setor produtivo e o governo do Estado tem sido determinante para impulsionar o desenvolvimento sustentável do Acre.

