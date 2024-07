XI Circuito Country – Comissão organizadora define programação para os quatro dias de festa em Epitaciolândia

A comissão organizadora do XI Circuito Country de Epitaciolândia se reuniu na tarde desta segunda-feira, 08, para definir as programações do evento, na reunião foi tratado também sobre a segurança de todo o período da festa.

Este ano o evento será terceirizado e contará com uma vasta programação com shows locais e nacional, além da tradicional escolha da Garota Country e Rainha do Rodeio na primeira noite (quinta-feira, 01/08, terá também cavalgada, corrida de cavalos, team roping (Prova do laço), Prova do Tambor e Rodeio com início na sexta e encerramento no domingo.

A prefeitura de Epitaciolândia entra como apoiadora do evento que deve reunir milhares de pessoas da regional do alto acre e de outros municípios vizinhos, a festa que é uma tradição retorna com força total em 2024.

Nos shows teremos a presença marcante do Cantor Nacional Wanderley Andrade com sua pegada country-brega.

Veja abaixo toda a programação do XI Circuito Country de Epitaciolândia:

PROGRAMAÇÃO XI CIRCUITO COUNTRY 2024

DIA: 01/08/2024 (Quinta-Feira).

1.⁠ ⁠Apresentação da dupla mirim Arthur e Dalton;

2.⁠ ⁠Dj Thiago;

3.⁠ ⁠Banda Igreja Católica;

4.⁠ ⁠Escolha da Garota Country e Rainha do Rodeio 2024;

5.⁠ ⁠Apresentação com a dupla Cristiano e Daniel (Pré Show);

6.⁠ ⁠Apresentação da banda Arregaça-aê (Show principal);

DIA 02/08/2024 (Sexta-feira).

1.⁠ ⁠Prova do Tambor;

2.⁠ ⁠Abertura Oficial do Rodeio;

3.⁠ ⁠Apresentação com o Cantor Rogerlan e Banda (Pré-show);

7.⁠ ⁠Apresentação com a Banda Pegada Prime (Show principal);

DIA 03/08/2024 (Sábado).

1.⁠ ⁠Cavalgada;

2.⁠ ⁠Corrida de Cavalo;

3.⁠ ⁠Continuação do Rodeio;

4.⁠ ⁠Apresentação com o Cantor Luan Lima (Pré-show);

5.⁠ ⁠Apresentação com o cantor Wanderley Andrade (Show principal);

DIA 04/08/2024 (Domingo).

1.⁠ ⁠Competição Prova do Laço Team Roping;

2.⁠ ⁠Final do Rodeio;

3.⁠ ⁠Kelvin Melo e Banda;

4.⁠ ⁠Apresentação com a Dupla Toinho e Maria Clara (Pré-show);

5.⁠ ⁠Show com a Cantora Sandra Melo (Show principal).

